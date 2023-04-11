Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah saatlerinden itibaren Van’ın güney ilçelerinde yağışların kuvvetli (21-50 kg metre kare) olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede zamanla soğumaya bağlı olarak 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur, yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi