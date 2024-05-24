Son zamanlarını yağışlı geçiren Van’da bugün için bir uyarı daha geldi. Van Valiliği meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Uydu ve radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden; tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların Van, Muş, Bitlis, Hakkari merkez ilçeleri ve çevrelerinde etkili olması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.