Van'da yer yer kuvvetli rüzgar etkili olurken, Van Valiliği de, bugün öğlen saatlerinden itibaren Van'ın güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda açıklama yapan Van Valiliği, şu uyarıda bulundu; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Van'ın güney ve doğusu ile Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur."