Geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlı havaların ardından sıcakların hakim olduğu Van’da bazı ilçeler için yağış uyarısı yapıldı.

Van Valiliği, uydu ve radar görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda, Özalp, Saray, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olmasının beklendiğini bildirdi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran Van Valiliği, “Uydu ve radar görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda, ilimizin kuzey ve doğu ilçelerinde (Özalp, Saray, Muradiye ve Çaldıran) ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” açıklamasını yaptı.