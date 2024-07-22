Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda Başkale ilçesi için uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; “Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kısa süreli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.

