Zaman zaman uçak yetersizliği ile gündeme Van, bu duruma rağmen 2024 yılı Ocak - Kasım aylarını kapsayan 2024 yılı 11 aylık verilere göre Türkiye genelinde havayolu ile en fazla yolcu taşımacılığının yapıldığı 12. kent olurken, bölgede de ilk sırada yer aldı.

VAN DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE 1. SIRADA

DHMİ’nin yayımladığı istatistiklere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan iller arasında hava yolu ile en fazla yolcu taşımacılığının yapıldığı kent Van olarak açıklandı.

Ocak - Kasım döneminde 1 milyon 497 bin 965 yolcu ile bölgede havayoluyla en fazla yolcu taşımacılığı yapan il Van olurken, ikinci sırada 1 milyon 81 bin 605 yolcu ile Erzurum, üçüncü sırada 892 bin 177 yolcu ile Elazığ yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van Ferit Melen Havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 426 bin 351 olarak kayıtlara geçmişti.

VAN, TÜRKİYE GENELİNDE 12. SIRADA

DHMİ’nin 11 aylık uçuş verilerine göre havayoluyla en çok yolcu taşınan il İstanbul olurken, Van; 2024 yılı Ocak - Kasım döneminde toplam 1 milyon 497 bin 965 yolcu ile ülke genelinde havalimanı en fazla kullanılan 12’nci kent oldu.