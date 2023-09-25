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Wanhaber / Özel

Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı olarak nitelendirilen 13.Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, 28 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak olan fuar kapsamında önemli bir panel de düzenlenecek.

Söz konusu panelde Van turizmi ele alınacak. “Van'da Turizm: Mevcut Durum ve Öneriler” başlıklı panelde konuşmacılar enine boyuna Van turizmini tartışacak.

Panelde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suvat Parin, ‘Van: Tarih, Kültür ve Ekolojik Açıdan Bir Turizm Potansiyeli’ başlığı ile sunum gerçekleştirecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Eban’ın ‘Turizmin Van Ekonomisine Etkileri’ başlığı ile sunum yapacağı panelde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bahadır İnanç Özkan da ‘Van’da Kültür Turizminin Gelişimi ve Çevre İlişkisi’ konusunda sunum gerçekleştirecek.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Hacer Arslan Kalay’ın yapacağı panel 29 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Haber: Umut Tarhan