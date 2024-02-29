Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, Van turizmi üzerine konuştu.

Van turizm potansiyelini arttırmak üzere hazırlanan Van Turizm Master Planı Lansman Programı’nın yakın zamanda yapılacağını belirten Türkmenoğlu, Bakan Ersoy’u bu toplantıya davet etti.

Bakan Ersoy’un Van Turizm Master Planı Lansman Programı’na katılacağını açıklayan Milletvekili Türkmenoğlu; “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Gazi Meclisimizde ziyaret ettik.

İlimizin turizm potansiyelini artırmak için hazırlanan Van Turizm Master Planı Lansman Programı, yakın zamanda sayın bakanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Turizmiyle, kültürüyle, sanatıyla şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız. Sayın Bakanımıza ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.