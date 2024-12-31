Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada yeni yılın sosyal ve ekonomik olarak başarılı bir yıl olması temenni edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle 2024 yılını geride bırakıyor, umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla giriyoruz. En büyük temennisi istikrar olan iş dünyası; 2024 yılında ülkemizde, bölgemizde özelde şehrimizde sıkıntılı bir yılı geride bıraktı. 2025 yılının iş dünyamız için yeni umutlara vesile olmasını temenni eder, başta üyelerimiz ve şehrimiz olmak üzere tüm dünyaya barış, mutluluk, huzur, sağlık ve bereket getirmesini ümit ederiz.”