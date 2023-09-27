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WanHaber - ÖZEL

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) kentteki basın mensupları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

15-17 Eylül'de ilk kez düzenlenen Van Mutfak Gurme Fuarı, 18-23 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kazakistan İş Seyahati ve 25-26 Eylül'de Van'da düzenlenen Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı'na ilişkin Van TSO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Van TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Mehmet Değer, Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Burak Gültepe, Mahmut Köroğlu, Kadir Gülgeldi, Fahri Borak ve Reşit Yaren, Van TSO Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Turan Avcı ve basın mensupları katıldı.

"GURME FUARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL İLGİ İLE SUNUMA ÇIKACAK"

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Bizler Van'ın özellikle binlerce yıldır insanların yeme içme kültürünü, damak tatlarını, lezzetlerini ortaya çıkarmak ve bunu bilinir hale getirmek, başta turizm sektörü olmak üzere kent ekonomisine katkı sağlayacak şekilde tasarım yaptık. Bu yönetim kurulu yaklaşık 3 yıl önce bunu planladı. Pandeminin araya girmesi ile beraber ertelemek zorunda kaldık. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik.

İşin esprisi VAN TSO'nun standında bulunan, yanında sergilediğimiz harita içerisindeki hangi ürünlere sahip olduğu ve yeme içme kültürünü oluşturan o temel gıdaların sergilenmesine ilişkindi. Fuarın asıl amacı; şeflerin Van yöresine ait yemekleri ortaya çıkarmasına ve sunumuna ilişkin bir lansmandı. Oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde de ilkini düzenlediğimiz Gurme Fuarı hepinizin katkısı ile belli bir aşamaya geldi. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl büyük oranda ilgi ile sunuma çıkacak" ifadelerine yer verdi.

"KAZAKİSTAN İŞ SEYEHATİ"

18-23 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kazakistan İş Seyahati'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Takva, "İşletme Geliştirme Programı kapsamında Kazakistan'a gittik. Mesajlarla duyurduk. Tüm üyelerin katılımı konusunda destek istedik. Bu etkinlikte sadece KOSGEB'in işletmeleri desteklemesi söz konusudur. Diğer tüm harcamaları katılımcılar kendi imkanları ile karşıladılar. Bizler oradaki bazı odaların başkanları ile görüştük. 20 kişinin katıldığı bir program oldu. Görüşmelerimiz oldu. Bazı mekanları ziyaret ettik ve 23 Eylül akşamı dönüş sağladık" şeklinde konuştu.

"VAN - İRAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı hakkında da konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şunları söyledi, "25-26 Eylül tarihlerinde Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı Van'da gerçekleşti. Oldukça verimli olduğunu düşündüğümüz bir toplantı oldu. Van ve İran ilişkileri açısından meseleye baktığımızda büyük bir eksikliğin giderildiğini ve bu eksikliğin önümüzdeki yıl Urmiye'de tekrar yapılacak toplantıda giderileceğine ilişkin kanaatlerimizi güçlendirdi. Van-İran ilişkileri açısından çok önemli olan bu toplantıyı gerçekleştirdik."

Düzenlenen değerlendirme toplantısı soru cevap kısmıyla sona erdi.

Haber: Mehmet Salih Giyci