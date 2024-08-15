Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, İstanbul'un nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret ederek Vanlı Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bir araya geldi.

Van ile Esenyurt arasında sosyo-ekonomik bir bağın oluşması gerektiğini belirten Van TSO yönetimi, oda ile Esenyurt Belediyesi arasında bir işbirliği kurulmasını talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'de Van TSO'nun talebine karşılık vererek "Van’ın ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak projeler ile Esenyurt ve Van arasında kuracağımız hizmet köprüsü üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli konuklarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarete Van TSO Başkanı Necdet Takva ile birlikte iş insanları Veysel Parin, Mahmut Köroğlu, Reşit Yaren, Fevzi Donat ve Müjdat Çelik'te katıldı.