Toplantı öncesi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2024 yılında neler yaptığımızı paylaşmak için bir aradayız. Her yıl faaliyet raporumuzu paylaşıyoruz. Bu yıl da şeffaflık içerisinde devam ettirmek istiyoruz. Bir kurumu veya bir meslek odasını kim yönetirse yönetsin, siyasi görüşü ne olursa olsun onu gerçekten hesap verebilir düzeyde yönetiyor ve bunu da hesap çerçevesi düzeyinde verebiliyorsa en iyi kurum odur. Arkadaşlarımızla beraber göreve geldiğimiz günden bu yana önceden 6 ayda bir faaliyet raporu açıklarken şu an iş yoğunluğu ve diğer etkinliklerden dolayı yılda bir kere açıklamaya çalışıyoruz.” dedi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise, “Komşumuz İran bizlere 100 km uzakta, 80 milyon nüfusu, petrol ürünleri ve türevleri bakımından zengin bir ülke. İran ile Türkiye’yi birleştiren Kapıköy Sınır Kapısına Van’ın ekonomik can damarı diyoruz. Van TSO’nun emekleriyle Van Kapıköy Sınır Kapısı 2019 yılında modernize edildi. 2019 yılında sınır ticareti kapsamında bazı ürünlerin demir yoluyla ilimize getirilmesi için Ankara’ya gidip görüşmeler yaparak çözüme kavuşturmuştuk. 2011 yılında Van TSO’da olan İranlı üye sayımız 30 iken 2024 yılı son verilerine göre ise İranlı üye firma sayımız 700 oldu.” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2024 yılı gelir-gider, faaliyetler, yapılan işlemler raporlar halinde açıklandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2024 yılı faaliyetleri maddeler halinde şu şekilde açıklandı:

1- Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon Semineri - AB Bilgi Merkezi

2- Sermaye Piyasasına Kapı Açan Doğunun İncisi Van - Karıncalar Platformu

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşen Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısına katılım

4- Deprem Farkındalık Semineri - 6 Şubat Depreminin Yıldönümü

5- Üyelerle Söyleşi - Hüseyin Çelik’in katılımıyla

6- Batı Azerbaycan Bölgesi Vali Yardımcısı Javad Karami’yi ziyaret (Kapıköy’ün transit geçişe açılması talep edildi)

7- Shopping Fest (Alışveriş Günleri) düzenlendi (Esnaf ziyareti ve "İndirim Noktası" stickerları asıldı)

8- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyareti öncesi ilimizin sorunları ve tamamlanması gereken projeleri talep ettik.

9- İl Protokolü ve Van İş Dünyası Buluşması İftar Programı

10- Kapıköy Gümrük Kapısı Transit Geçişe açıldı

11- 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yaşanan gelişmeler ile ilgili ve görüşmeler kapsamında “Van Platformu” kuruldu. Platform; CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt ve DBP İl Eşbaşkanı Harun Okay ile görüşme yaptı.

12- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oluru ile "K Türü Yetki Belgeleri" işlem yapma yetkisi yeniden Odamıza verildi.

13- AB Bilgi Merkezimiz tarafından "Haïdouti Orkestar Konseri" düzenlendi.

14- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Takva'ya "Hizmet Şeref Belgesi" verdi.

15- TOBB’un 80. Genel Kurul Toplantısı'na katıldık.

16- CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ü TBMM’de ziyaret ettik.

17- Dünya Kahvaltı Günü’nü bu yıl Erciş Balık Bendinde düzenledik.

18- Yeni Pazar - Irak Kürdistan Bölgesi’ne çalışma programı düzenledik.

19- İran Cumhurbaşkanlığı seçimi için Odamızda sandık kurduk.

20- Sınır İlleri Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlarıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'nu ziyaret ettik.

21- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen "TOBB Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldık.

22- Uçak Sefer Sorunları için yürüdük!

23- Esenyurt Belediye Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Özer'in katılımıyla "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" düzenledik.

24- Üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla Van TSO WhatsApp kanalı kurduk.

25- Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’i ziyaret ettik.

26- İstanbul’da üretim yapan Polat, C-D, Okan ve Rapsodi Tekstil’i ziyaret ettik.

27- İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ettik.

28- TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik.

29- Eskişehir TO ve İnegöl TSO ile “Kıyaslama Toplantısı” yaptık.

30- Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’nı düzenledik.

31- Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ilimizde ağırladık.

32- Yönetim Kurulumuz, Meclis Divanımız ve Meclis Üyelerimiz; "TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri"ne katıldı.

33- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla "TOBB İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katıldık.

34- İran’ın Urumiye Kentinde düzenlenen Türkiye-İran 7. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı’na katılım sağladık.

35- Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini tamamlayarak, belge yenilememizi gerçekleştirdik.

36- İstanbul’da gerçekleşen Van Tanıtım Günleri’ne katıldık.

37- AutoVan Otomotiv Fuarı'nı destekledik.

38- Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 5. Liderlik Akademisi & Yönetim Kongresi'ne katılım sağladık.

39- Büyük emek verdiğimiz ve her platformda talep ettiğimiz İran Konsolosluğu’nun ilimizde açılması meselesinde İran Cumhurbaşkanı oluru ile Dış İşleri Bakanlığına yazı yazıldı.

40- AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Jurgis Vılčınskas ve 19 AB Ülkesinin müsteşarlarını Odamızda ağırladık.

41- Uluslararası Robot Yarışması Fuarı'na katıldık.

42- Odamızda Bilişim ve Girişimcilik Zirveleri düzenledik.

43- Diyarbakır Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katıldık.

44- Türkiye-İran-Belarus Üçlü Zirvesi'ne katılım sağladık.

45- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla gerçekleşen TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu & Yüksek Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldık.

46- Irak Kürdistan Bölgesi’ne çalışma programı düzenledik. Erbil ve Duhok’ta Van Tanıtım Standı kurduk.

47- Paydaş kurumlarla birlikte 1. Uluslararası Van Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğini düzenledik.

48- Van Tavası, Erişte Aşı, Acem Köftesi ve Helise’nin coğrafi tescil sürecini tamamladık ve ilana çıktı.

49- TEPAV ile birlikte “Van'ın Son Yüzyıldaki Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Gelecek Yüzyıla Yönelik Hangi Alanlara Yönelmesi Gerektiğinin Belirlenmesi Projesi” için çalışmaya başladık ve TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak ve ekibinin katılımıyla ilk toplantımızı gerçekleştirdik.

50- Van Besi OSB 2025 yılı yatırım programına alındı.

SAYILARLA 2024

VANTSO’da düzenlenen toplantıda rakamsal verilere ilişkin de başlıklar halinde şunlar paylaşıldı:

Yeni Kurulan Firma- 872

K Türü Yetki Belgesi- 737

Ekspertiz- 12

İş Makinesi Tescili- 404

Kapasite Raporu - 122

Rayiç - 3 Bin 768

Sayısal Takograf Kartı - 5 Bin 678

STM Uygunluk Belgesi - 3 Bin 111

Yerli Malı Belgesi - 15

Basın Verileri - 2 Bin 941

Sosyal Medya Erişimi - 2 Milyon 329 Bin 327

Eğitim-Seminer - 29 - 6.312 Katılımcı

BÜTÇE

Odanın bütçe rakamları da şu rakamlarla paylaşıldı:

2023 Yılı Gerçekleşen Gelir - 23.997.111,72 TL - %95,99

2024 Yılı Gerçekleşen Gelir - 60.369.209,69 TL - %111,79

2023 Yılı Gerçekleşen Gider - 23.537.679,32 TL - %94,15

2024 Yılı Gerçekleşen Gider- 53.824.854,60 TL - %99,68