Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı, 2’inci birleşim ile devam etti. Eşbaşkan Neslihan Şedal başkanlığında gerçekleştirilen toplantının 2’inci birleşimi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Açılış ve yoklama ile başlayan meclis toplantısında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından İpekyolu ilçe sınırları içerisinde bulunan muhtelif yolların süpürülmesi ve yıkama işleri için Devlet Malzeme Ofisi’nden 8 adet kabinli tip vakumlu yol süpürme, 8 adet arazöz, 3 adet minibüs ve 2 adet çift kabinli Pick-up araçların satın alınmasına ilişkin başkanlık yazısı okunarak, meclisin onayına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 aracın alınmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.