Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB) Kurumlar Arası Basketbol Turnuvasında iyi skorlar elde ediyor.

TMMOB İlk maçını kazandıktan sonra, İnşaat Mühendisleri Odası’na karşı oynadığı 2’nci maçında da galibiyet elde etti.

İnşaat Mühendisleri Odası’na karşı 73-52 kazanarak, Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası’nda 2’nci galibiyetini aldı.

Van Nur Tatar Spor Salonu’nda oynanan Kurumlar Arası Basketbol müsabakalarında TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası ile karşı karşıya geldiği maçı, 73-52 skoruyla tamamladı.

TMMOB SKORA DOYDU

Oynanan maçta gözleri üzerine toplayan TMMOB Basketbol Takımı’ndan Anıl Çelik, yaptığı 40 sayı ile takımını zafere taşıdı. Galibiyete giden yolda 73 sayının 40’ını yapan Anıl Çelik müsabakanın yıldızı oldu.

İnşaat Mühendisleri Odası Basketbol Takımı’nda ise dikkat çeken isim Erol Kaçmaz oldu. Sahadan mağlup ayrılan takımın oyuncusu Erol Kaçmaz ise yaptığı 21 sayı ile takdir topladı.

Turu geçen TMMOB, yarın ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile karşılaşacak.