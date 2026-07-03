Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent A.Ş.’nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Genel Kurul Başkanı Prof. Dr. Şenay Baydaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın ile Ticaret İl Müdürlüğü Uzmanı Kerem Yördem de katıldı.
Genel kurulda şirketin 2025 yılı faaliyetleri, mali tabloları ve gelecek dönem hedefleri değerlendirilirken, yapılan görüşmeler sonucunda mevcut yönetim kuruluna duyulan güven teyit edildi.
Genel kurul tarafından mevcut yönetimin görevine devam etmesi yönünde karar alınarak yönetim güven tazeledi.
Genel Kurul sonrasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Dr. Yasemin Yetkin yeniden Genel Müdür olarak görevlendirildi.
Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:
*Prof. Dr. Hamdullah Şevli – Yönetim Kurulu Başkanı
*Memet Aslan – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
*Prof. Dr. Şenay Baydaş – Yönetim Kurulu Üyesi
*Mehmet Değer – Yönetim Kurulu Üyesi
*Mahmud Gedik – Yönetim Kurulu Üyesi
*Prof. Dr. Ali Özvan – Yönetim Kurulu Üyesi
*Türkay Özbek – Yönetim Kurulu Üyesi
*M. Faruk Altınal – Yönetim Kurulu Üyesi
*Prof. Dr. Hilal Çelik Kazıcı – Yönetim Kurulu Üyesi
*Adnan Selçuk – Yönetim Kurulu Üyesi
*Dr. Yasemin Yetkin – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Van Teknokent’in yeni dönemde de üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye, bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapıldı.