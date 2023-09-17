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WanHaber – ÖZEL

Van’da inovasyon, AR-Ge ve girişimcilik gibi bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürütün Van Teknokent, dönemin teknolojik koşullarına uygun açtığı kurslarla da kursiyerlere istihdam sağlıyor.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde açılan yazılım kursları ile eğitim sürecini tamamlayan gençlere istihdam imkânı sunuluyor.

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, bilişim merkezine başvuran kursiyerler için yazılım ve bilişim şirketleriyle görüşüp istihdam olanağı sunduklarını aktardı.

Bilişim dünyasının giderek önem kazandığına değinen Yetkin, “Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Teknokent ortak olarak öğrenci ve kursiyerlerimize yazılım eğitimi veriyoruz. Orada eğitim gören 40 öğrencimiz var. Bu 40 öğrencimizden sonra biz Van Teknokent ile iş birliği yapan yazılım firmalarımızdan istihdam garantisi istedik. Yazılım eğitimini tamamlayan kursiyerlerimize bilişim vadisinden söz aldık. Firmalarımız da ‘zaten yetiştirilecek olan kursiyerler şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılarsa önceliğimiz sizler olun’ diyerek olumlu yanıt verdiler. Daha eğitimler devam ederken bile 3 öğrencimize iş bulduk.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci