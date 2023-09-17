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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, 4.hafta mücadelesinde kendi evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü ağırladı.

Temsilcimiz Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Kırşehir FSK'yı 2-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan kara kobralar, ilk yarıda 3 kez direğe takılırken, ikinci yarıdaysa 1 kez direğe takıldı.

4. haftayı da kayıpsız geçerek, yenilmezlik serisini sürdüren Van Spor FK, güzel oyunu ile beğeni topladı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Harun Kavaklıdere'nin ortasında Bertuğ Bayar, kafa vuruşuyla Van Spor FK'yı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 30. dakikasında Erdem Seçgin'nin harika pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmet Ülük, skoru 2-0 yaptı ve takımlar soyunma odasına bu sonuçla gitti.

İkinci yarıda baskısını arttıran Kırşehir FSK, Van Spor FK kalecisi Nurullah Aslan'ı geçemedi ve maç 2-0'lık sonuçla sona erdi.

Böylelikle Van Spor FK, ligdeki 4. maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti.

Van Spor FK, gelecek hafta deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber: Mehmet Salih Giyci