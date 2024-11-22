Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde yer alan Van Teknokent, ülkemizde küresel rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen ve listede yer alan 71 TGB içerisinde 20. sırada yer buldu.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak, teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemini destekleyen projeleri ile ön plana çıkmayı amaçlayan Van Teknokent, ulusal arenada Van’ın potansiyelini daha fazla geliştirmeyi hedefliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan TGB’ler içerisinde birinci sırada yer alan Van Teknokent açıklanan 2022 yılı Endeksine göre ise ilk 20’de yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan raporda ilk 20’de yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin bulundu iller şu şekilde;

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya, İzmir, Mersin, Kayseri, Bursa, Adana, Van.

Ülkemizde 2024 yılı Ekim ayı itibari ile 91’i aktif, 13’ü geliştirme aşamasında olan toplam 104 teknopark yer alıyor.