Tarihi Van Tekel Binasının bir kısmının Savat Evi ve Müzesi olacağı bildirildi. Bu proje, kentin kültürel mirasını korumayı ve turizme kazandırmayı amaçlıyor.

Tekel Binası’nın bu dönüşümü ile Van’ın geleneksel el sanatlarından olan savat işçiliğinin öne çıkarılması amaçlarken, aynı zamanda kentin tarihine ışık tutacak bir müzenin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Tarihi binanın restore edilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi, kent sakinleri ve ziyaretçiler için de yeni bir turizm noktası olacak. Projenin tamamlanmasıyla beraber Van’ın tarihi ve kültürel kimliğinin daha da güçleneceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve kentin kültürel gelişimine önemli katkılar sunacağı düşünülen Bedesten Çarşısı’nın hemen yanında bulunan Tekel Binası’nın Savat Evi ve Müzesi olarak dönüştürülmesi yine turizme önemli katkı sunacak.