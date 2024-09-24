Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım lansmanına Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkanı M. Fatih Yağız, Van Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcıları Burhan Süpürgeci, İhsan Tuncil, Vedat Dursun, Bedrettin Dinçer, Enver Pekediş, M. Salih Arat, Mehmet Uçkan, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Çiftçioğlu, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcıları Gökhan Yalçınkaya, Meşruk Koç, Haşim Arvas, M. Sabri Canlı ve kentteki basın mensupları katıldı.

“Van Denizini Gördünüz Mü?” sloganıyla gerçekleştirilen ‘3. Van Kültür Buluşmaları' tanıtım toplantısında Van’ın tarihi ve kültürel yerleri, yöresel yemeklerinin yer aldığı tanıtım videosu gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlik alanıyla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı programda, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve birçok kurum kuruluşun da tanıtım günlerine katılım sağlayacağı bilgisi verildi.

BU YIL 3.SÜ DÜZENLENECEK

Toplantıda konuşan VANFED Başkanı Fatih Yağız, “Bu yıl 3.sünü gerçekleştireceğimiz etkinlikte Van'ı, İstanbul'da kültürel, sosyal, tarihi ve doğal değerleriyle, kahvaltısı ve diğer varlıklarıyla tanıtacağız. Bu güzel etkinliğimize herkesin katkı sunmasını bekliyoruz. Amacımız Van’a, Van turizmine katkı sunmak. Geçen yılki etkinliğimize göre daha fazla düzenlemeler yaparak etkinliğimizi gerçekleştireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Çiftçioğlu ise, “Bu tür etkinliklere çok büyük emekler veriyoruz. Daha fazla katkı sunulmasını ve destek verilmesini istiyoruz. Van olarak tüm Türkiye’ye tarihimizi, kültürümüzü, kültürel zenginliğimizi tanıtalım.” şeklinde konuştu.

10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek etkinliğe vatandaşlar da davet edildi.

Program, soru cevap şeklinde sona erdi.