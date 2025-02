Van’a ekonomik anlamda en çok katkı sunan alanlardan biri de turizm. Van turizmini ayakta tutan ülke ise komşumuz İran oluyor. Sadece karayolu üzerinden turistlerin geliş gidişleri sağlanırken tren ile yolcu taşımacılığının başlayacağının açıklanması da Vanlı turizmcileri sevindirdi. Ancak turizmciler, tren seferleri ile birlikte dış hat uçuşlarının olmasının da turizme daha büyük katkı sunacağı görüşünde.

Van- Tahran tren seferlerinin haftada bir gün yapılması planlanırken, turizmciler geç kalınmasına rağmen bu gelişmenin Van için olumlu olacağı görüşünde. Turizmciler, Van turizminin daha da canlanması adına Van-Tahran, Van-Erbil olmak üzere iki ülkeye uçuşların yapılmasının da mutlaka dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

“VAN İÇİN OLUMLU BİR KARAR OLDU”

Konu hakkında Wanhaber’e değerlendirmelerde bulunan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan, “Daha önce seferler vardı ve uzun süredir tren seferleri durdurulmuştu. Van- Tahran tren seferlerinin yeniden başlatılacak olması Van açısından olumlu bir karardır” dedi.

“HAVA YOLU ULAŞIMININ DA SAĞLANMASI GEREKİYOR”

Tren seferleri için geç kalındığını belirten Başkan Demirhan, “Olumlu gelişmelerin olması memleketimiz için faydalı olacaktır. Sadece tren seferleri değil, havayolu ile dış uçuşlar gerçekleştirilerek daha fazla katkı sağlanabilir. Örneğin Trabzon iline dış uçuşların olması şehre çok fazla katkı sağlıyor. Van’da neden olmasın? Böylelikle zaman tasarrufu da yapılmış olur. Çünkü Tahran-Van arası tren ile ortalama 30 saat sürecek ve haftada 1 kez olacak. Her bir tren seferinde ortalama 400 yolcu taşıması olacak. Aylık 1600 yolcuya tekabül eder. Tabi her gelişte ne kadar dolu olur bu da farklı bir durum. Bunun yanı sıra tren seferleri Van Gölü ekspresi gibi turistik mi olacak şu an itibariyle bilinmiyor.” sözlerine yer verdi.

“VAN GÖLÜ ETRAFINDAN YENİ GÜZERGAHLAR CEZBEDİCİ OLACAKTIR”

“Van adına atılan olumlu her adım çok kıymetlidir” diyen Başkan Demirhan, “Sadece tren seferleri değil, Tahran-Van veya Erbil-Van gibi farklı yerlerden dış uçuşların Van’a yapılması da iyi olacaktır. Alternatif olarak uçak seferlerini düşünürsek ve bu uçuşlar haftalık minimum 2 veya 3 sefer olursa çok daha fazla olumlu katkı sunacaktır. Memleketimize gelecek olan İranlı misafirlerimiz zaman kaybı yaşamadan daha fazla şehrimizde zaman geçirebilecektir. Bunun yanı sıra turizm açısından Van’a gelecek olan tren için alternatif güzergahlar oluşturulabilir. Örneğin bu güzergahın Van Gölü etrafından dolaşması turistik olarak çok daha fazla etkili ve cezbedici olacaktır. Bu şekilde Van’ın doğal güzellikleri daha çok keşfedilecektir. Tanıtım açısından çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Çok farklı bir ambiyans katacaktır.” ifadelerine yer verdi.