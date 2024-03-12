Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ligin 28. hafta maçında Van’da oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile karşılaşan Hes İlaç Afyonspor Kulübüne ceza verdi.
PFDK tarafından alınan kararda ;”Hes İlaç Afyonspor Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK - Hes İlaç Afyonspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.500. TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.
AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile Hes İlaç Afyonspor, 2 Mart 2024 tarihinde Van’da karşılaşmış ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahadan 2 – 0 üstünlükle ayrılmıştı.
Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer