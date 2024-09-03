Bir süre önce isim sponsoru, göğüs reklam sponsoru, sırt reklam sponsoru, kol reklam sponsoru ve şort reklam sponsoru anlaşmaları yaptığını duyuran Van Spor FK’nin ismi TFF sayfasında da değişerek Artı Değer Van Spor FK olarak yer aldı.

Yaklaşık 1 ay önce sponsor anlaşmaları imzalayan Van Spor FK’nin resmi olarak ismi değişti ve bundan böyle Artı Değer Van Spor FK olarak anılmaya başlanacak.

Van Spor FK 1 Ağustos tarihinde isim sponsoru anlaşmasını şu açıklamayla duyurmuştu; “Van Spor Futbol Kulübü olarak, futbol takımımızın isim sponsoru “Artı Değer İnşaat” firması ile işbirliğine girdiğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Van şehrine ve sporun gelişimine olan katkılarıyla tanınan Artı Değer İnşaat, kulübümüzün büyümesine ve başarısına önemli bir destek sağlamaktadır. Bu değerli sponsorluk anlaşması, takımımızın sadece finansal açıdan değil, aynı zamanda performans ve motivasyon açısından da güçlenmesini sağlayacaktır. Artı Değer Yönetim Kurulu Başkanı, Vanlı iş insanı sayın Nazım Karakoç’a bu anlamlı katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ederiz. Artı Değer ismiyle birlikte, Van Spor olarak yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz.”