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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Van Spor FK, Serik Belediyespor’u ağırlıyor. Müsabaka Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt’un maçta sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Van Spor FK, maça Nurullah Aslan, Şerif Doğan, Furkan Saki, Burak Kavlak, Harun Kavaklıdere, Ahmet Eren, Emre Oymak, Erdem Seçgin, Hasan Bilal, Muhammed Gönülaçar ve Berke Demircan ilk 11’i ile çıkacak.

Yedeklerde ise Cantuğ Temel, Zafer Göktuğ Erdem, Metincan Cici, Ahmet Ülük, Alpay Koçaklı, Muhammed Ali Doğan, Sinan Kurumuş, Ahmet Özkaya, Medeni Bingöl ve Cebrail Akbulut yer alacak.

SERİK BELEDİEYSPOR İLK 11’İ

Konuk ekip Serik Belediyespor ise sahaya; Burak Çapkınoğlu, Mümin Talip Pazarlı, Sinan Kalaycı, Emrah Tacir, Serdar Güncü, Sabrican Vural, Erbay Eker, Oğuzhan Doğan, Oğulcan Şahin, Ömer Faruk Yılmaz ve Hakan Olkan ilk 11 ile çıkacak.

Serik Belediyespor’da yedek kulübesinde ise; Vedat Böyükgül, Tolga Yakut, Aykut Uluç, Ahmet Sarıkaya, Hasan Ali Adıgüzel, Emre Toptan, Emre Yücedağ, Mehmet Bağcı, Resul Türkkalesi ve Mustafa Ethem Erboğa oturacak.