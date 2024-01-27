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2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Dr. Abdullah Sadıksoy, annesi Zeliha Sadıksoy’un hayatını kaybettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Dr. Sadıksoy, yaptığı paylaşımda; “Annem Zeliha Sadıksoy bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur, Dua’larını bekleriz. Cenazemiz öğle namazına müteakip Hafiziye camii(nanyemez) kaldırılıp garipler mezarlığına defnedilecektir. Taziye yeri; Türkmenoğlu taziye evi” dedi.