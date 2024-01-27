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Van’da dün etkili olan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı 75. Yıl Stadı zemini de karlar altında kaldı. Kar temizleme çalışmalarının başladığı statta bugün saat 11.00’de oynanması gereken maç ileri bir saatte oynanacak.

Bugün saat 11.00’de başlaması gereken Van Spor FK – Amed Sportif Faaliyetler maçı, karlı zeminden dolayı gecikmeli oynanacak. Ekipler sahayı kardan temizleme çalışmalarına başlarken, sahanın uygun hale getirilmesinin ardından maçın oynanacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Federasyon kararı ile U 19 Akademi Ligi’nde Van Spor FK – Amed Sportif Faaliyetler maçının bugün saat 15.30’da oynanması öngörülüyor.