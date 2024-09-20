Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 takıma PFDK’dan ceza çıktı.

ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR DA CEZA ALDI

22 Eylül Pazar günü Artı Değer Van Spor FK ile karşılaşacak olan Çimentaş Elazığspor da ceza alan kulüpler arasında yer aldı.

PFDK’ya sevk edilen Çimentaş Elazığspor’a, Nazilli Spor A.Ş. maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 42 bin TL para cezası ve tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı ihtar cezası verildi.

PFDK’nın verdiği cezalar şu şekilde açıklandı;

“Çimentaş Elazığspor Kulübünün, 14.09.2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Nazilli Spor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Somaspor Kulübü masörü Harun Dobruca’nın, 15.09.2024 tarihinde oynanan Somaspor-Bucaspor 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, cezaya uyulmaması nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına ce Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 29.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Merkür Jet Erbaaspor Kulübünün, 15.09.2024 tarihinde oynanan Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Merkür Jet Erbaaspor Kulübü antrenörü Muharrem Canlı’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemen FK’nın, 15.09.2024 tarihinde oynanan Menemen Futbol Kulübü-Belediye Derince Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”