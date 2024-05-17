TFF 2. Lig’de Play-off 2. tur rövanş maçları tamamlandı. İkinci tur ilk maçında 0 – 0 berabere kalan 1461 Trabzon FK ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., rövanş maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi 1461 Trabzon FK’nin 2 – 1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla 1461 Trabzon FK play-off’ta 3. tura yükseldi ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin rakibi oldu.

1461 Trabzon FK ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK, play-off 3. tur ilk maçında 22 Mayıs Çarşamba günü Trabzon’da, rövanş maçında ise 27 Mayıs Pazartesi günü Van’da karşı karşıya gelecek. Rakibini eleyen taraf play-off’ta finale yükselecek.

Bu sezon rakibi 1461 Trabzon FK ile iki lig maçında karşı karşıya gelen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ilk maçta deplasmanda rakibine 4 – 0 mağlup olurken, ikinci devre kendi sahasında rakibini 1 – 0 mağlup etmişti.

Bu arada Kırmızı Grup play-off 2. tur rövanş maçında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, kendi sahasında Anagold 24Erzincanspor’u 3 – 1 mağlup ederek 3. tura yükselen bir diğer takım oldu.