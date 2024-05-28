Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve normal sezonu 2. olarak kapatan AcnTurk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Play Off oynama şansı yakaladı.

Geçtiğimiz sezonu 74 puanla 5. sırada tamamlayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Play-Off 1. Tur maçında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalarak penaltılarla 6-5 mağlup olmuş ve elenmişti.

2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak 2 yıl üst üste Play-Off oynama şansı yakalayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Rövanş maçında kendi sahasında rakibini konuk eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kendi sahasında 1 – 1 kalarak bir kez daha rakibine elenerek play-off’a veda etmiş oldu.