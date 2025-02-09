Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 21. hafta karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor’a konuk oldu. Kırmızı- Siyahlı ekip öne geçtiği karşılaşmada 2-1 yenilerek 6 hafta sonra mağlubiyeti yaşadı. Maçta hakem kararları büyük tartışmalara sebep oldu. Maç sonrası sahada Van Sporlu futbolculara, protokol tribününde ise Van Sporlu yöneticilere karşı sistematik bir saldırı gerçekleştirildi. Bir süre Elazığ Atatürk Şehir Stadyumu'nda mahsur kalan Van Spor FK ekibi, Van'a dönüş yolunda saldırıya uğradı. Elazığ'ın çıkışında Van Spor FK kafilesini taşıyan otobüse yönelik yapılan saldırıda 5 kişi yaralandı.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel'in çağrısı üzerine saat 03:00'da Gevaş, Edremit ve Şehir Stadı önünde toplanan binlerce Van Sporlu taraftar, eksi 10 derece havaya rağmen saat 04:40'a kadar takımını bekledi.

Gevaş'tan Van'a kadar güçlükle gelen Van Spor FK kafilesi, Şehir Stadı önünde toplanan binlerce kişiye hitap etti.

Van Spor'u karşılamaya gelenlerin arasında DEM Parti Van Milletvekilleri Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe de yer aldı.