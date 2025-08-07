Trendyol 1. Ligi’nde zorlu maraton yarın oynanacak ilk maçlarla start alacak. Temsilcimiz Van Spor FK de ilk maçında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Boluspor ile karşılaşacak.
Bu maçın hazırlıklarını Ankara’da sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, rakibi karşısına galibiyet için çıkacak.
Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışan kırmızı – siyahlılarda moraller yerinde. Sezona galibiyetle başlayarak taraftarlarını mutlu etmeyi amaçlayan Van Spor FK’de teknik direktör Hakan Kutlu, zaman zaman futbolcularla kısa süreli toplantılar gerçekleştirerek yapmaları gerekenleri anlatıyor.
Maç öncesi son provalarını yapan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak maçla sezona merhaba diyecek.