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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, Antalya kampı sonrası kendi tesislerinde ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Van Spor FK, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor’un kalecisi Cantuğ Temel ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Van Spor FK, Ümit Bozkurt yönetiminde çalışmalarına odaklanırken, devre arasında kadrosuna 3. ismi de katmış oldu.

Daha önce Muhammet Gönülaçar ve Emre Oymak’ı kadrosuna kattığını açıklayan Van Spor FK, son olarak da Kaleci Cantuğ Temel ile anlaşmaya varıldığı bilgisini paylaştı.

Transfere ilişkin olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz Arnavutköy Belediyespor’dan başarılı file bekçisi Cantuğ Temel ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve kalecimize hayırlı olması dileği ile” denildi.