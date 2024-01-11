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Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazanç sağlayan altın için bu yıl beklentileri de merakla takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki zirve tarihlerinin şubat, martta olduğunu belirtti, yatırımcılar için hala alım fırsatının devam ettiğini söyledi. Açıklamasında ABD enflasyon verilerini hatırlatan ve dolar TL kuruna da değinen Memiş, "Gün geldi çattı, enflasyondan sonra yeni fiyatlamalar göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Kendi Youtube kanalında konuşan Memiş, "Para piyasalarında sakin bir seyir var. Bunun arkasında bir fırtına mı var? Borsada yükselişler devam edecek mi, döviz kurlarında son durum nedir? Altın ve gümüşlerde düşüş mü yükseliş mi başlayacak? Borsa İstanbul 100 Endeksi 7874 puanda günü tamamladı.

Yüzde 1.78'lik değer artışı vardı dün. 7800 üzerinde bir kapanış daha yaparsa yukarıda 8050 puan seviyesi var. Ancak 7800 üzerinde kapanış olmazsa tekrar 7200 ve 7700 puan aralığını takip edeceğiz. 7897 puana kadar yükseliş görmüştük, günü güzel kapattı. Bankacılık sektöründeki yükselişler dikkat çekiciydi. Şu anda pozitif seyir devam ediyor." dedi.

"DOLARDA YAZ AYLARINDA İSE 40'LI SEVİYELERİ KONUŞUYOR OLACAĞIZ"

Memiş şu ifadeler yer verdi:

"Serbest piyasalarda 30 liranın üzerinde. 30 lira yukarı yönlü kırılınca, 30 liranın dip seviyesi olduğunu göreceğiz. Yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira, yaz aylarında ise 40'lı seviyeleri konuşuyor olacağız. Dolar güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolarla işi olanlar yukarı yönlü hamlelere dikkat etmeli.

Euro dolar paritesi yatay dar bant aralığını koruyor. ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. Bu veriye kadar sıkıcı bir fiyatlama devam ediyor.

"GÜN GELDİ ÇATTI, ENFLASYONDAN SONRA YENİ FİYATLAMALAR GÖRECEĞİZ"

Perşembeye kadar olan süreci dolar karşısındaki varlıklarda alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor, perşembeden sonra yukarı yönlü hareketlerini göreceğiz uyarım vardı. Gün geldi çattı, enflasyondan sonra yeni fiyatlamalar göreceğiz.

Euro dolar paritesinde hedef 1.11 seviyesi. 1.10 altı rakamlar alım fırsatı. Euro TL kuru 32.86'dan kapanış gerçekleştirdi. Dolara kıyasla pozitif seyri devam ediyor. Burada da 32 üzerindeki ataklarda yakın zamanda 35 lirayı hedef alan bir trend karşımızda olacak.

ALTINDA YENİ ZİRVELER NE ZAMAN?

Ons altın 2025 dolar seviyesinde. Bu hafta 2020 - 2070 dolar aralığını takip edeceğiz. Bu bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Dar bant aralığına sıkıştı ons altın. 2020 - 2040 dolar aralığına sıkıştı. ABD enflasyon verisinden sonra kendine yeni bir trend belirleyecek.

Direnç seviyesine odaklandık, 2070 seviyesi. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. 2020 dolar seviyesinin altında kapanış yapması zor görünüyor. Tekrar ABD'deki enflasyon verileri açıklandıktan sonra 2035-2057 dolar yukarı direnç seviyleri var. Bu direnç seviyelerini takip edeceğim.

Gram altın resmi kur tarafında 1962 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Gram altın 2040 -2053 lira aralığında serbest piyasalarda.

2050 lira seviyesinin altına sarkmadığını gözlemliyoruz. Gram altında da bu hafta bir alım fırsatı verdiğini, perşembeye kadar, özellikle perşembe gününe kadar alım yapacak arkadaşların fırsat yakaladığını ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli.

Şimdi yukarıda 2070 lira direnci var. Gram altın / TL fiyatında 2050-2075 lira aralığını takip edeceğim. Direnç seviyelerine odaklanmakta fayda var.

"KİŞİSEL OLARAK ELİMDE TL OLSA BEN BU FİYATLARDAN ALIRDIM VE YÜKSELİŞLERİ BEKLERDİM"

'Altın yatırımı yapmak istiyorum, elimde Türk Lirası var, almalı mıyım?' soruları geliyor.

Şubat- mart ayındaki fiyatlara baktığımız zaman, ki göreceğiz o rakamları, 2053 lira seviyesinin ucuz olduğunu göreceğiz.

Mart ayı geldiği zaman ne olacak? Yaz aylarında 2500 -2700 seviyesini gördüğümüz zaman da 2150-2200 lira seviyesinin de ucuz olduğunu bize göstermiş olacak. Her yıl bu böyledir.

Kişisel olarak elimde TL olsa ben bu fiyatlardan alırdım ve yükselişleri beklerdim. Altın yatırımı yapmak isteyen arkadaşlarımızın altının ucuz fiyatlamadan geçtiğini bilmesi gerekiyor.