Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, bugün kendi sahasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, saat 15:00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi konuk edecek.

Maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulunan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, özellikle kadın taraftarlar ile 12 yaş altı çocukların karşılaşmayı ücretsiz izleyebilmesi için maç biletlerini ücretsiz yaptı. Kadın ve 12 yaş altı taraftarlara yapılan bu jestle tribünlerde daha coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

Vanlı futbolseverleri takımlarına destek olmaya davet eden Temel, “Şehrimizin takımının yanında olmak hepimizin görevi. Play-Off yolundaki bu önemli maçta tüm Van halkını tribünlere bekliyoruz,” dedi.

Van Spor, galibiyet alarak Play-Off'u garanti altına almak istiyor.

Van Spor FK, sosyal medya hesapları üzerinden de "Yarın sahamızda oynayacağımız Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için biriz, beraberiz ! Kadın taraftarlarımız ve 12 yaş altı çocuklar bu maça ücretsiz giriş yapabilecek. Ailenle, arkadaşlarınla birlikte gel; bu heyecanı hep birlikte yaşayalım!" paylaşımında bulundu.