Hafta sonu ikinci devrenin ilk maçına çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, Antalya’daki kampını tamamladı. Kocaeli’nde toplanarak maç gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek olan siyah – kırmızılı ekip, transfer haberlerini duyurmaya hazırlanıyor.

Devre arasına girildikten bu yana birçok isimle transfer konusunda görüşen Artı Değer Van Spor FK, sosyal medya hesabından “Gelen Yolcu” mesajıyla uçak görseli paylaştı ve transfer konusunda taraftarlarını heyecanlandırdı.

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, daha önce yaptığı açıklamada transferler konusunda ince eleyip sık dokuduklarını ve üst liglerden birçok futbolcuyla temas halinde olduklarını söylemişti.

Artı Değer Van Spor FK’nin transfer ettiği isim merak ediliyor ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yok. Kulübün yakın zamanda transfer edilen isim veya isimleri açıklaması bekleniyor.