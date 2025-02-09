Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığspor - VanSpor FK maçı sonrası sosyal medya hesaplarında bir paylaşımda bulundu. Van Spor FK'nin takım otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili "güvenlik zafiyeti" konusuna değinmeyen Hatipoğlu, samimiyetsiz bir açıklama yaptı.

Elazığspor-Vanspor FK maçı sonrası Van’a doğru yola çıkan Vanspor takım otobüsünün camları taşlandı. Yaşanan olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

TEMEL: YAZIKLAR OLSUN

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamaya cevap veren Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, hem futbolcuların hem de yönetim kurulu üyelerinin statta saldırıya uğradıklarını söyledi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda 1 saat mahsur kaldıklarını belirten Başkan Temel, "Sayın valim, spor kardeşlik diyorsunuz sizin takım sahadan 3 puanla ayrılmadı. Sizin takımınız gece yarısı masa başı hakem değişikliği yaptırılarak size 3 puan hediye edilmiştir. Saha içinde hem sporcularımız hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla her türlü saldırıya uğradık. 1 saat rehin kaldık. Oda yetmezmiş gibi Elazığ çıkışında takım otobüsümüz ve futbolcularımız darp edildi. Sporun dilinin bu olmaması lazım. Tek kelimeyle yazıklar olsun." açıklamasında bulundu.

HANOĞLU: VALİDEN DAVACIYIZ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun açıklamasını yorumlayan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, statta yaşanan olaylara değindi. Elazığ Valisi ile birlikte maçı izlemelerine rağmen çıkan olayların görülmek istenmemesine tepki gösteren Hanoğlu, "Sayın Valim sizinle yan yana localarda izledik maçı! Dediğiniz gibimi bitti maç, sorunsuz öylemi? Sizde görmek istemeyenlerdensiniz demek… Devlet adamı demek; Doğru ve güvenilir olmaktır… Sizin, ayrıştırıcı tutumunuzda en az yaşanan olaylar kadar üzücü… Şahsınızdan da davacıyız…" dedi.