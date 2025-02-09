Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, Elazığspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan sistematik saldırılar sonrası futbolcuların, kulüp yetkililerinin, çalışanların yaralandığını belirten Temel, Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, Elazığ Valiliği'ni, Elazığ Savcılığı'nı ve tüm yetkilileri göreve davet etti.

İşte Van Spor FK'den yapılan o açıklama:

Hafta başından beri çeşitli masa başı oyunları oynanan müsabakada takımımız, Elazığspor ile dişe diş, başa baş bir mücadele vermiş; ancak bizce yanlış uygulanan hakem kararıyla sahadan mağlup ayrılmıştır. Şehrimize doğru yola çıkan kafilemiz, bir grup kendini bilmez futbol teröristi ve faşist tarafından hayata kasteden kalleş bir saldırıya uğramıştır. Bu hain saldırı sonucunda futbolcularımız, kulüp yetkililerimiz ve çalışanlarımız yaralanmış, bazıları ölümden dönmüştür. Hepsinin tedavileri halihazırda devam etmekte olup planlanan bu hain eylem, çok şükür ki amacına ulaşmamıştır.

Bundan sonra ne yapılacağı merak konusudur. Zira bu vahim saldırı, planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirilmiş olup münferit bir olay olmadığını açıkça göstermektedir. Bu aşamada Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, Elazığ Valiliği'ni, Elazığ Savcılığı'nı ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Piyonların arkasındaki beyinleri araştırın! Bu olayı tezgâhlayan azmettiricileri adaletin önüne çıkarın! Olayın yaklaşmakta olduğunu bildiği halde önlem almayan yetkilileri açıklayın!

Tek amacı ailesine ekmek götürmek olan otobüs şoföründen ne istediniz? Her biri ülkenin dört bir yanından Vanımıza gelmiş, bizlere emanet edilmiş futbolcu çocuklardan ne istediniz? Gittiğimiz her yerde "Futbol kardeşliktir” mesajı veren Vanspor'dan ne istediniz? Yılmayacağız, yıkılmayacağız! Oynanan tüm haksız oyunlara rağmen Doğu'nun incisine hak ettiği güzel günleri yaşatacağız. Takımımıza, evlatlarımıza ve kulübümüzün emekçilerine yapılan bu haince saldırının peşini asla bırakmayacağız. Bu olayın meydana gelmesinde en ufak bir sorumluluğu olan kim varsa, sonuna kadar üzerine gideceğiz!