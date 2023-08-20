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WanHaber - ÖZEL / Uğur Mengeş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Mücadele edecek Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaz transfer dönemini hareketli geçirdi.

Bir çok oyuncuyu renklenirine bağlayan Van Spor FK, çoğu oyuncusu ile yollarını ayırırken, kiralık olan oyuncular ise takımlarına geri döndü.

Bu sezon, güzel sonuçlar alarak şampiyonluğu göğüslemek isteyen kara kobralar da, yeni transferlerin performansları merakla bekleniyor.

Van Spor FK, şu ana kadar 16 oyuncuya imza attırırken, 11 oyuncu ile yollarını ayırdı.

İşte Van Spor'da gelenler ve gidenler;

Gelenler:

Medeni Bingöl

Burak Kavlak

Bekircan Kara

Ahmet Ülük

Kerem Çağatay

Bekir Demircan

Abdulcebrail Akbulut

Alpay Koçaklı

Ahmet Eren

Harun Kavaklıdere

Bertuğ Bayar

Nurullah Aslan

Berke Demircan

Ahmet Özkaya

Emre Öztürk

Yunus Emre Yalçın



Gidenler:

Uğur Can

Emre Oymak(kiralık)

Haydar Yılmaz

Sedat Komi

Utku Şen(kiralık)

Uğur Adem Gezer

Erkul Küçük

Mirac Acer(kralık)

Emrah Tacir

Tayyib Kanarya

Umut Sözen(kiralık)