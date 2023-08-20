WanHaber - ÖZEL / Uğur Mengeş
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Mücadele edecek Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaz transfer dönemini hareketli geçirdi.
Bir çok oyuncuyu renklenirine bağlayan Van Spor FK, çoğu oyuncusu ile yollarını ayırırken, kiralık olan oyuncular ise takımlarına geri döndü.
Bu sezon, güzel sonuçlar alarak şampiyonluğu göğüslemek isteyen kara kobralar da, yeni transferlerin performansları merakla bekleniyor.
Van Spor FK, şu ana kadar 16 oyuncuya imza attırırken, 11 oyuncu ile yollarını ayırdı.
İşte Van Spor'da gelenler ve gidenler;
Gelenler:
Medeni Bingöl
Burak Kavlak
Bekircan Kara
Ahmet Ülük
Kerem Çağatay
Bekir Demircan
Abdulcebrail Akbulut
Alpay Koçaklı
Ahmet Eren
Harun Kavaklıdere
Bertuğ Bayar
Nurullah Aslan
Berke Demircan
Ahmet Özkaya
Emre Öztürk
Yunus Emre Yalçın
Gidenler:
Uğur Can
Emre Oymak(kiralık)
Haydar Yılmaz
Sedat Komi
Utku Şen(kiralık)
Uğur Adem Gezer
Erkul Küçük
Mirac Acer(kralık)
Emrah Tacir
Tayyib Kanarya
Umut Sözen(kiralık)