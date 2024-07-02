Gergin geçen kongre ile yeni yönetimini belirleyen Van Spor FK'de başkan Feyat Kıyak'tan flaş bir açıklama geldi.

Yeni bir kongre ile yönetimi Erol Temel ve Gökhan Hanoğlu'na teslim edeceği iddia edilen Feyat Kıyak, yaptığı açıklamada, "Erol Temel ve Gökhan Hanoğlu hemşehrilerim ile yaptığımız istişareler sonucunda her zaman olduğu gibi bugün de kulübümüzün menfaatlerini gözetmek zorunda olduğumuz kanaatindeyiz. Bilinmesini isterim ki vaat ettikleri bu bütçe Vansporumuzun geleceği ve hedeflediği şampiyonluk açısından çok değerlidir" dedi.

Kıyak, açıklamasında, "Sevgili Vanspor Sevdalıları, kıymetli hemşehrilerim; Bilindiği üzere iki sezondur şehrimizin değeri olan Vansporumuzun başkanlığını yapmaktayım. Zor şartlarda aldığımız kulübümüzü her iki sezonda da şampiyonluk yarışı içerisinde tuttuk. Birlikte çok güzel sevinçlerimiz ve hüzünlerimiz oldu. Detaylı açıklamayı gerektiği taktirde ilerleyen günlerde siz değerli kamuoyuna sunacağım. Şuan önceliğimiz olan Vanspor kulübüdür. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz kongre süreçlerimizde net bir adayın çıkmaması ve gerekli resmi başvuruların yapılmamasından dolayı tekrardan Vansporumuza başkan olma sorumluluğu hissettim. Günahı ve sevabıyla ilk gün nasıl sahip çıktıysak bugün de kulübün menfaatleri doğrultusunda yapılacak her türlü fedakarlığa hazır olduğumu bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

Kıyak, açıklamasının devamında; "Erol Temel ve Gökhan Hanoğlu hemşehrilerim ile yaptığımız istişareler sonucunda her zaman olduğu gibi bugün de kulübümüzün menfaatlerini gözetmek zorunda olduğumuz kanaatindeyiz.

Bilinmesini isterim ki vaat ettikleri bu bütçe Vansporumuzun geleceği ve hedeflediği şampiyonluk açısından çok değerlidir. Böyle bir durum söz konusu iken bizlere yakışan Vansporumuzun önünde engel olmak yerine bu arkadaşlarımızın yanlarında ve tam destekçileri olmaktır" diye kaydetti.

"BU BİR VEDA DEĞİL"

"Bu bir veda değil" diyen Feyat Kıyak, "Nasıl ki başkanlık sürecimde Vansporumuzun şampiyonluğu ve marka değeri için gece gündüz demeden yol arkadaşlarımızla birlikte çaba sarfettiysek bugünden sonra da bir Vanlı kardeşiniz olarak ve Vanspor taraftarı olarak her türlü fedakarlığı yapacağımızdan şüpheniz olmasın. İki sezondur birlikte yol aldığım yönetici arkadaşlarım, değerli hocalarım, futbolcu kardeşlerim, tesis personellerimiz ve olmazsa olmazımız taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Hayalleri olan kaybetmez. Hakkınızı Helal Edin" dedi.

Van Spor'da önümüzdeki günlerde yönetimin değişmesi bekleniyor.