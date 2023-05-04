Wanhaber

Bitexen Van Spor FK’de sakatlıkları bulunan futbolcuların tedavileri sürüyor. Edinilen bilgilere göre sakatlıkları devam eden Umut Sözen ile Muhammed Ali Doğan’ın tedavileri takımdan ayrı devam ediyor. Söz konusu 2 futbolcu, Van Spor’un Pazar günü konuk edeceği Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek.

Umut Sözen’e, 4 Şubat 2023 tarihindeki Adıyaman maçının ardından boyun fıtığı teşhisi konulmuş, Muhammet Ali Doğan ise 15 Mart’ta oynanan Zonguldak Kömürspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Her iki futbolcunun tedavisi takımdan ayrı olarak sürüyor.

3 FUTBOLCUNUN DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLİK KAZANACAK

Ayrıca sakatlıkları bulunan Sabit Hakan Yılmaz, Tayyib Kanarya ve Emre Oymak’ın da tedavileri ve çalışmaları takımla birlikte devam ediyor. Kırşehir FK maçında adale sakatlığı yaşayan Sabit Hakan Yılmaz, Sarıyer maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Tayyib Kanarya ve sakatlığı bulunan Emre Oymak’ın, Pazar günkü Bucaspor 1928 maçında forma giyip giyemeyecekleri müsabaka saatinde belli olacak.

Ömer Bildik