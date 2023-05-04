Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

Ülke genelinde mitingler sürerken vatandaşlar, merakla seçimden çıkacak sonucu bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı miting programlarında halkla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan halkla buluşurken bir diğer taraftan da seçimler sonrası yapılacak çalışmaları vatandaşla paylaştı.

Asgari ücret ve enflasyon mesajı

Giresun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve enflasyona yönelik önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda enflasyon farkını ve refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacaklarını söyledi.

Enflasyonun yüzde 43'e indiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ay azalarak devam edeceğini söyledi.

"Enflasyon her ay azalmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ekonomiye yönelik şu mesajları verdi:

Çarşıda, pazarda yaşanan pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 43'e indi, inşallah her ay azala azala devam edecek. Çalışan ve emekli maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz.

"Temmuz ayında çalışan ve emeklileri rahatlatacağız"

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

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