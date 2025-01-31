Transfer çalışmalarına devam eden Artı Değer Van Spor FK’nin yeni bir golcü isimle prensipte büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapan Artı Değer Van Spor FK, takımı daha güçlü hale getirebilmek için takviyelere devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor’un formasını giyen forvet oyuncusu Okan Eken ile prensipte anlaştı.

Tecrübeli forvet oyuncusu Okan Eken, sezon içerisinde takımına önemli katkı sunan bir futbolcu oldu. Tecrübeli golcü Okan Eken, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydiği Kastamonuspor’da 10 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Okan Eken, Beyaz Grup’ta gol krallığı yarışında 2. sırada yer alıyor.

Son dakika pürüzü çıkmaması durumunda Artı Değer Van Spor FK’nin, yeni transferi kısa sürede kamuoyuna duyurması bekleniyor.