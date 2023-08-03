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Wanhaber

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor’a destekler devam ediyor. İş insanları kombine bilet alarak takıma destek olurken, ziyaretler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tesisleri ziyaret ederek Van Spor’un idmanını izledi.

Bir süre Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, takımın teknik kadrosu ve futbolcularla sohbet eden Say, yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

“ÇORBADA TUZUMUZUN OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Tesislerde kısa bir açıklama yapan Başkan Say, “Van Sporumuzu, yeni sezon hazırlıklarını yürüttükleri tesislerinde ziyaret ettik. 1. Lig yolunda Van Sporumuza başarılar dilerim. Yeni sezon için Van’a yeni gelen tüm kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum, hoş geldiniz. Biz de Edremit Belediyesi olarak bu sezon da sizlerin yanında olacağız. Elimizden geldiğince çorbada tuzumuzun olması için çalışacağız” dedi.

Van Spor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ise yaptığı açıklamada, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a ziyaretten ötürü teşekkür ederek; “Desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Bundan sonra da esirgemeyeceğinize inancım tam. Ben kulübümüz adına size ve Edremit Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından futbolculara baklava ikramında bulunuldu.

Van Spor Futbol Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; “Bugün tesislerimizde takımımızı ziyaret eden Edremit Belediye Başkanımız Sayın İsmail Say’a ziyaretleri ve yeni sezonda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

Umut Tarhan