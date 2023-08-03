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Her yıl lise öğrencilerinin eğitimlerini lisansa tamamlayabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’de sürecin sonuna gelindi.

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınav sonuçları, 20 temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Ardından tercih süreci başladı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erecek.

Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) bir açıklama geldi.

Tercih yapan adaylara öneriler

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu.

“Bildiğiniz üzere 27 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih dönemi içerisindeyiz." diyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:

Tercih dönemi, geleceğinizin şekillenmesinde çok önemli kararları vermeniz gereken bir süreçtir. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de, sizlerin bu sürecini kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Depremzede, gazi ve şehit yakınlarına ayrılan özel kontenjanları dikkate alın"

Depremzede, gazi ve şehit yakınlarına özel kontenjan sağlandığını açıklayan Özvar, şunları söyledi:

Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptık. Öncelikle depremzede öğrencilerimizin içinden geçtiği bu zorlu sürece bir nebze de olsa olumlu katkı sağlayabilmek için onlara özel bir kontenjan tanımlaması yaptık. Milletimizin baş tacı gazi ve şehitlerimizin yakınlarına da ayrı bir kontenjan tanımladık. Bu kontenjanlara ek olarak, 34 yaş üzeri kadınlarımıza da tercih kılavuzunda özel bir kontenjan sağladık.

Sağlanan bu kolaylık, geçmişte yükseköğrenim imkanlarına tam olarak erişememiş olan kadınlarımıza yükseköğretimin kapılarını tekrar açma fırsatı sunmaktadır. İlgili tüm adaylarımızın tercihlerinde kendilerine sağlanan bu kontenjanları da dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak isterim.

"Staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurun"

Yükseköğretimin önemine değinen Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üniversite tercihlerinizi yaparken, hem Yükseköğretim Kurulu hem de diğer kurumlarımız tarafından sağlanan burslara ek olarak staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Bu olanaklar, eğitim hayatınızı daha da anlamlı kılacak ve gelecekte sizleri daha donanımlı hale getirecektir. Yükseköğretimin, ülkemiz için taşıdığı kıymetin farkındayız. Eğitim, sadece bireylerin değil, tüm toplumun geleceğine açılan kapıdır.

Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi olanaklar sunmak adına canla başla çalışıyoruz.

ENSONHABER