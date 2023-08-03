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Temmuz enflasyon oranı resmen belli oldu. 2024 Ocak Memur ve emekli zammını şekillendiren kritik veri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımladı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 seviyesine yükselen yıllık TÜFE sonrasında arka arkaya 8 ay geri çekilerek yüzde 38,21 seviyesine gerilemişti. Ancak bugün açıklananTemmuz ayı rakamı ile birlikte bu tablo değişti. Buna göre enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 47,83 olarak açıklandı. Aylık bazda artış ise beklentilerin hafif üzerinde yüzde 9,49 oldu.

Ekonomistlerin Temmuz ayı tüketici fiyatları aylık medyan tahmini yüzde 9,25, yıllık tahmini yüzde 47,51 olmuştu.

1,5 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

Enflasyondaki yükselişte ücret ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkileri görüldü. Böylece enflasyon Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

TEMMUZ'UN ZAM ŞAMPİYONU ULAŞTIRMA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARINDA YÜZDE 8'LİK ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyatları Yİ-ÜFE ise Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 arttı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NDAN ENFLASYON MESAJI

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklamış ve sene sonu enflasyon tahminini sert bir revize yaparak yüzde 58’e yükselttiklerini duyurmuştu. Erkan, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 33’e, 2025 sonunda ise yüzde 15’e düşeceğini tahmin ettiklerini, hedeflerinin ise tek haneli enflasyon olduğunu ekledi. Başkan Erkan toplantıda, enflasyonla mücadele için sıkı para politikası gerektiğini vurguladı.

Bir önceki TCMB yönetiminin 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan memur ve memur emeklisi için enflasyon verisinin yanında maaşları doğrudan şekillendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Bu kapsamda Memurların beklentisi 2024 yılı için yüzde, 2025 yılı için ise yüzde 40 olurken Memur-Sen'in 2024-2025 yılları talebi ise yüzde 110 olarak belirtildi.

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