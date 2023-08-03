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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulayacak.

İşte kesintinin yaşanacağı yerler ve saatleri:

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arası Tekindere Köyü, 13.00 – 15.00 saatleri arası Recep Tayip Erdoğan, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi, Çaldıran Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Piyade Komutanlığı, Sanayii Sitesinde.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arası Saraç Mahallesinde.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arası Aşağı Turgalı Köyü-Yukarı Turgalı Köyü- 13.00 – 14.00 saatleri arası Damlacık Köyü-Aksipi Karakolu-Yukarı Karakolu.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arası Yoldündü Mah., Barışık Mah. ve Tayfanlar Petrol Civarında.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arası Salmanaga, Keklikova, Ergücü, Deliçay, Pay, Hocaali, Aşagı Çökek, Yukarı Çökek, Kızılören İmamabdal, Yankı Tepe, Morgedik, Sarıkök, Tırmıklı Çakıllar Mezrası, Gedikdibi Köyü, Damlacık Köyü, Morgedik Hes Civarlarında, 13.00 – 14.00 saatleri arası Gedikdibi köyünde.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arası Çavuştepe Cami Tr-Çakınlı, Yatağan, Akkuşlar Mezrasında.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arası İslam Mahallesine Bağlı Pınar Ve Sungurlu Sokakları, Çatbayır Mahallesi ve bağlı sokaklarda.

İPEKYOLU:

08.30 – 17.00 saatleri arası Karpuzalan-Mahallesi ve bağlı sokaklar-Hacıbekir-Mahallesi ve bağlı sokaklar-Serhat-Mahallesi ve bağlı sokaklar-Seyit Fehim Arvasi Mahallesi ve bağlı sokaklarda, 09.00 – 17.00 Saatleri Arası Selimbey Ve Halilağa Mahaleleri ve bağlı tüm sokaklarda, Eminpaşa Mahallesi Bölge Hast. Karşısı Polis Lojmanları, Kurubaş Mahallesi ve bağlı tüm sokaklar, Kurubaş AFAD Konutları, Kurubaş Köy Yolu ile Fırat Mahallesine bağlı Kanalyolu 2.-3. Sokaklarda, 13.00 – 15.00 Saatleri Arası Erçek-Karagündüz-Ilıkaynak, Aşağı-Yukarı Gölalan Mahallerinde.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arası Gölkaşı Köyü, Eski Cami Mahallesi, Güzelkent Villalarında.

TUŞBA:

08.30 – 17.00 saatleri arası İskele Mahallesi Ve Bağlı Sokaklar, Topraktaş Mahallesi Ve Bağlı Sokaklar, Kalecik Mahallesi Ve Bağlı Sokaklar, Baklatepe ve Yalınağaç Mahallelerinde.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arası Aşağı ve Yukarı Yorganlı, Aşağı ve Yukarı Balçıklı ve Yavuzlar Köylerinde.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arası Atlıhan Köyü Reşan Mezrasında.