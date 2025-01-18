Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, Antalya’da kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, ligin ikinci devre ilk maçı için Kocaeli iline geçti ve çalışmalarını burada sürdürüyor.

“KAMP SÜRECİ VERİMLİ GEÇTİ”

Kamp sürecini değerlendiren Teknik Direktör Serhat Gülpınar; verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Gülpınar, yaptığı açıklamada; “4 yıl önce Van Spor’da yer almıştık. Tekrar görev almak nasip oldu. Kamp sürecinin bizler açısından verimli geçtiğini düşünüyorum. Fiziksel anlamda eksiği olan oyuncuların eksiğini tamamlama, takım halinde oturtmak istediğimiz oyun sisteminin çalışmalarını yapabildiğimiz bir ortam oldu. Oyuncuları yakından tanıdık. Ligin geri kalanıyla alakalı kimden ne kadar faydalanabileceğimizi görmüş olduk. 2 hazırlık maçı yaptık. Takım performansıyla alakalı, oyun sistemiyle alakalı fiziksel anlamda takımın durumuyla alakalı genel fikir sahibi olduk. Bu da ligin geri kalanıyla alakalı bizlere belli doneler verdi. Ligin geri kalanıyla da bununla alakalı takımımız ve oyuncular adına performansı daha ne kadar çok artırabiliriz onların hesaplarını yapacağız. İnşallah 2. yarıda da bizlere artı dönüş olacaktır” dedi.

TRANSFER KONUSU

Takıma yeni isimlerin katıldığını ve transfer arayışlarının sürdüğünü anlatan Teknik Direktör Gülpınar; “Yeni transfer çalışmalarımız oldu ve yeni transfer edeceğimiz oyuncular da olacaktır diye düşünüyorum. Anlaştığımız süreçte eksik mevkilerle alakalı en az 5 ya da 6 oyuncuyu istediğimizi yönetime iletmiştik. Tabi devre arasında transfer yapmak çok kolay değil, zor oluyor. Biz de en iyi oyuncuyu bulmak için çaba sarf ediyoruz. Bazen oyuncuların bazen de kulübün şartları uymuyor. Bazen biz onların şartlarına uyamıyoruz. Ne isteğimizi biliyoruz. İstediğimizi alamazsak ona en yakın futbolcular almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“GELENLER OLDUĞU GİBİ GİDENLER DE OLABİLİR”

Takıma gelenler olabileceği gibi gidenlerin de olabileceğini kaydeden Gülpınar, şunları söyledi; “Gelenler olduğu gibi gidenler de olacaktır. Transfer sezonu bitene kadar, süreç bitene kadar oynayacağımız 2-3 maç var. Bu maçlarda oyuncuların göstereceği performansa göre de mutlaka gidenler ve gelenler olacaktır. Kaleye Cengiz Demirtaş’ı aldık. Özkan Yiğiter kadroya kattık. 6 numarada bir eksiğimiz vardı genel itibariyle. Samet Ali Kaya’yı aldık kenar ve santrafor oynayabilecek pozisyonda. Mevcut oyuncularımız bunlar. Maç sonuçları, oyuncu performansları bunu belirleyecektir. Bunlarla beraber çalışmalarımız devam edecektir.”