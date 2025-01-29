Ligin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ’yi 5-1’lik farklı galibiyetle yenen kırmızı-siyahlı ekibe, taraftarların neden olduğu kötü tezahüratlar ve saha olaylarından dolayı 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Van ekibine verilen bir maç seyircisiz oynama cezası 19. haftada Ülkea Nazillispor karşılaşmasında uygulandı. Kendi evinde seyircisiz oynayan Artı Değer Van Spor FK, galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Temsilcimiz ligin 20. haftasında evinde konuk edeceği Giresunspor karşılaşmasında taraftarıyla buluşacak.

Artı Değer Van Spor FK, ligdeki ilerleyişini sürdürüyor. Ligin 1. devresini 5. sırada tamamlayan temsilcimiz 2. devrede aldığı galibiyetlerle çıkış yakaladı.

18. hafta karşılaşmasında Belediye Derince Spor’u deplasmanda farklı mağlup ederek 2. devreye iyi başlayan Van ekibi, hem üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi hem de karşılaşmadaki galibiyetiyle beraber puan sıralamasında 4. sıraya oturmuştu.

Temsilcimiz 19. haftada ise 15. sırada yer alan rakip Ülkea Nazillispor ile karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan Artı Değer Van Spor FK, hanesine 3 puan daha yazdırmıştı.

Van ekibi 20. hafta maçında evinde taraftarıyla buluşacak. Temsilcimiz, ligde son sırada yer alan ve puan silme cezalarıyla beraber 0 puanı olan Giresunspor’u ağırlayacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda 1 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 14.00’de başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK, ilk devre 3. karşılaşmasında Giresunspor’a konuk olmuş ve maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.