Van Spor FK, Kayser Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde lig hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, yapılan antrenmanlarla güç depoluyor.

Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK, lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, lige hazır bir şekilde başlamak istiyor.

İLK HAZIRLIK KARŞILAŞMASI HATAYSPOR İLE YAPILDI

Temsilcimiz, ilk etap çalışmalarını tamamlamış ve ardından geçtiğimiz hafta Hatayspor ile ilk hazırlık maçına çıkmıştı.

Dün itibariyle 2. etap hazırlıklarına başlayan Van ekibi, yeni transferleriyle beraber 2. hazırlık maçına çıkacak.

“GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞACAK”

Gün içerisinde yaptıkları antrenmanlarla güç depolayan Van Spor FK, 23 Temmuz Çarşamba günü (yarın) saat 17.00’de Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.