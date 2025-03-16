Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 27. hafta karşılaşmasında Somaspor’a konuk oldu.
Van Spor FK, Serhat Gülpınar teknik sorumluluğunda sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Mert Örnek, Harun Kavaklıdere ve Okan Eken on biriyle çıktı.
Somaspor, Özgür Bayer teknik sorumluluğunda sahaya; Eran Şenol, Erdem Aygül, Kenan Fakılı, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Aykut Çolakoğlu, Rahmi Anıl Başaran, Enes Aydın, Emre Gürsel Hürcan, Kadir Karış, Caner Cengiz ve Mücahit Aslan on biriyle çıktı.
Van Spor ilk golü erken buldu
Karşılaşma saat 14.00'te başladı.
Maçın 6. Dakikasında Van Spor FK, Okan Eken'in şık golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 37. Dakikasında hakem flaş bir karara imza atarak Soma lehine olmayan penaltıyı verdi.
41. Dakikada Somaspor Kenan'ın penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi: 1-1
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Gülen taraf Van Spor oldu
Maçın 85. Dakikasında Van Spor FK, Okan'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Maçın ikinci yarısına 6 dakika eklendi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Van Spor deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup etti.